Работники авиакомпаний Бразилии 29 ноября начнут бессрочную забастовку.

Как сообщил профсоюз воздухоплавателей страны, пилоты и бортпроводники требуют повышения зарплаты. В профобъединении утверждают, что авиакомпании от переговоров о продлении коллективного трудового договора отказываются. Ежедневно в забастовке будут участвовать половина работников, а вторая половина будет работать.