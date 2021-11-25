Работники авиакомпаний Бразилии 29 ноября начнут бессрочную забастовку.

Как сообщил профсоюз воздухоплавателей страны, пилоты и бортпроводники требуют повышения зарплаты. В профобъединении утверждают, что авиакомпании от переговоров о продлении коллективного трудового договора отказываются. Ежедневно в забастовке будут участвовать половина работников, а вторая половина будет работать.
2021-11-25T02:12:35+03:00
2021-11-25T02:12:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 25 ноября 2021
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