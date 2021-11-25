Директор ЦРУ во время приезда в в Москву 2 и 3 ноября затрагивал т.н. «гаванский синдром».

Как пишет «Вашингтон пост», Уильям Бернс конфиденциально предупредил российское руководство о «последствиях», если российские разведслужбы окажутся причастными к инцидентам с американскими дипломатами. При этом, как уточняет издание, прямых обвинений в адрес России не было. «Гаванский синдром» — ряд неврологических расстройств, которые наблюдались в 2016 году у

некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей. Американские власти не исключают, что речь может идти о каком-либо вредоносном излучении со стороны кубинских спецслужб.