Перекрестные полеты россиян и американцев на МКС начнутся не ранее осени 2022 г.

Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Речь идет о полетах российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов — на «Союзах».
2021-11-25T02:10:34+03:00
2021-11-25T02:10:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 25 ноября 2021
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