В Эстонии завершено возведение временных заграждений на границе с Россией.

Как сообщило эстонское телевидение, за пять дней резервисты Сил обороны при сотрудничестве с полицией и пограничниками установили заграждение на десяти участках общей протяженностью около 40 км. Заграждения были установлены там, где наиболее высок риск незаконного пересечения границы.