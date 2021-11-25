В Эстонии завершено возведение временных заграждений на границе с Россией.

Как сообщило эстонское телевидение, за пять дней резервисты Сил обороны при сотрудничестве с полицией и пограничниками установили заграждение на десяти участках общей протяженностью около 40 км. Заграждения были установлены там, где наиболее высок риск незаконного пересечения границы.
2021-11-25T02:09:32+03:00
2021-11-25T02:09:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 25 ноября 2021
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