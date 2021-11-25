Начальник военного полигона Капустин Яр отправлен под домашний арест.

По сведениям Ъ, генерал-майор Олег Кислов проходит по делу о хищении е 300 тонн топлива. По данным издания, Кислов стал обвиняемым во взяточничестве благодаря показаниям своего подчиненного, который признался, что передал топливо коммерсантам за взятку в 2 млн руб., а потом поделился вознаграждением с командиром.
2021-11-25T02:08:26+03:00
2021-11-25T02:08:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 25 ноября 2021
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