Начальник военного полигона Капустин Яр отправлен под домашний арест.

По сведениям Ъ, генерал-майор Олег Кислов проходит по делу о хищении е 300 тонн топлива. По данным издания, Кислов стал обвиняемым во взяточничестве благодаря показаниям своего подчиненного, который признался, что передал топливо коммерсантам за взятку в 2 млн руб., а потом поделился вознаграждением с командиром.