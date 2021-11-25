Счетная палата предлагает передать часть доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов.

В ведомстве полагают, что такое перераспределение доходов поможет вовлечь в систему маркировки больше участников табачного рынка. Маркировка на табачном рынке стала обязательной с 1 июля 2020 года. По оценке специалистов, доля нелегальных продаж на табачном рынке превышает 10%.