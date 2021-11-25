Россию и Саудовскую Аравию обвинили в создании «искусственного дефицита» на рынке нефти и газа.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. На этом фоне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на встрече с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель в Берлине он поднимет вопрос о газопроводе «Северный поток-2» в свете ценовых манипуляций на газовом рынке, ответственность за которые он возложил на «Газпром».