Один человек погиб, трое пострадали в результате утечки углекислого газа на АЭС в Испании.

По данным местных пожарных, инцидент, который произошел на АЭС в Каталонии, не связан с радиационной активностью. По их версии, утечка CO2 произошла в противопожарной системе. Других подробностей, ТАСС не приводит.
2021-11-25T01:15:12+03:00
2021-11-25T01:15:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:15, 25 ноября 2021
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