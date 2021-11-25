Побочных эффектов от применения назальной вакцины против ковида не зафиксировано.

Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Что касается эффективности, то по его словам, ее надо проверять. В октябре Минздрав разрешил Центру им. Гамалеи проведение второй фазы клинических исследований этой вакцины. По словам ученого, данная вакцина в виде назального спрея не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.
2021-11-25T01:13:31+03:00
2021-11-25T01:13:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2941410-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:13, 25 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…