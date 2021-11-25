Побочных эффектов от применения назальной вакцины против ковида не зафиксировано.

Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Что касается эффективности, то по его словам, ее надо проверять. В октябре Минздрав разрешил Центру им. Гамалеи проведение второй фазы клинических исследований этой вакцины. По словам ученого, данная вакцина в виде назального спрея не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.