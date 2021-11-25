Президент Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса.

По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт», а процедуру проводил замдиректора Центра Гамалеи Денис Логунов. Впрочем, позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что что речь шла о жидкости, а не порошке и добавил, что «никаких побочных эффектов у Путина не было.
2021-11-25T01:12:27+03:00
2021-11-25T01:12:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2941408-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:12, 25 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…