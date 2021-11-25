Президент Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса.

По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт», а процедуру проводил замдиректора Центра Гамалеи Денис Логунов. Впрочем, позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что что речь шла о жидкости, а не порошке и добавил, что «никаких побочных эффектов у Путина не было.