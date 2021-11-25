Минторг США внес в санкционный список МФТИ.

Причиной на сайте ведомства указана разработка продукции для военного заказчика. Помимо МФТИ, под санкции попали компании из КНР и Пакистана, которые США считают причастными к модернизации Народной армии Китая, а также ядерной программе Исламабада.
2021-11-25T01:11:01+03:00
2021-11-25T01:11:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 25 ноября 2021
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