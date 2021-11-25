Интернет идание Readovka утверждает, что реп исполнитель Моргенштерн накануне уехал из России.

В распоряжении издания оказалось видео из поезда «Ласточка», на котором музыкант отправился в Минск. Его сопровождали жена и охранники. В это же время, источник Readovka рассказал, что в ресторане Моргенштерна на Большой Дмитровке прошла проверка. По словам источника, в баре торговали нелегальным алкоголем, а у самого заведения не было лицензии. Ресторан временно закрыли. Официально это не подтверждено. Ранее сообщалось, что артист покинул Россию после заявления главы СК о том, что Моргенштерн торгует наркотиками в сети. Между тем, по словам концертного директора музыканта, Алишер уехал на корпоратив в Белоруссию. Однако ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие к шоумену, утверждают, что из Белоруссии он может уже не вернуться: якобы он собирается эмигрировать в Европу.