Интернет идание Readovka утверждает, что реп исполнитель Моргенштерн накануне уехал из России.

В распоряжении издания оказалось видео из поезда «Ласточка», на котором музыкант отправился в Минск. Его сопровождали жена и охранники. В это же время, источник Readovka рассказал, что в ресторане Моргенштерна на Большой Дмитровке прошла проверка. По словам источника, в баре торговали нелегальным алкоголем, а у самого заведения не было лицензии. Ресторан временно закрыли. Официально это не подтверждено. Ранее сообщалось, что артист покинул Россию после заявления главы СК о том, что Моргенштерн торгует наркотиками в сети. Между тем, по словам концертного директора музыканта, Алишер уехал на корпоратив в Белоруссию. Однако ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие к шоумену, утверждают, что из Белоруссии он может уже не вернуться: якобы он собирается эмигрировать в Европу.
2021-11-25T01:08:49+03:00
2021-11-25T01:08:53+03:00
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01:08, 25 ноября 2021
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