Бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу предъявили новые обвинения.

По сведениям ИФ, на этот раз — в организации преступного сообщества и мошенничестве при кредитовании. Адвокат экс-губернатора Сергей Довгий уточнил РИА Новости, что Фургал вину не признал и готовится к предстоящему суду. Сергея Фургала арестовали летом 2020 года, с тех пор он находится в СИЗО по делу об убийствах, причастность к которым от также отрицает.