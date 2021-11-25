Бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу предъявили новые обвинения.

По сведениям ИФ, на этот раз — в организации преступного сообщества и мошенничестве при кредитовании. Адвокат экс-губернатора Сергей Довгий уточнил РИА Новости, что Фургал вину не признал и готовится к предстоящему суду. Сергея Фургала арестовали летом 2020 года, с тех пор он находится в СИЗО по делу об убийствах, причастность к которым от также отрицает.
2021-11-25T01:06:04+03:00
2021-11-25T01:06:08+03:00
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01:06, 25 ноября 2021
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