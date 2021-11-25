Instagram начал предупреждать пользователей о «ложной информации» в аккаунте актрисы Марии Шукшиной

Такое сообщение появляется при попытке подписаться на ее страницу. После просмотра уведомления подписаться на аккаунт можно. Минувшим утром врачи крупнейших больниц, которые занимаются лечением пациентов с ковидом, опубликовали открытое письмо «противникам вакцинации» от коронавируса. Одним из его адресатов была Мария Шукшина. В ответ она заявила, что выступает не против самой вакцинации, а против того, как она реализуется.