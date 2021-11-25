Instagram начал предупреждать пользователей о «ложной информации» в аккаунте актрисы Марии Шукшиной

Такое сообщение появляется при попытке подписаться на ее страницу. После просмотра уведомления подписаться на аккаунт можно. Минувшим утром врачи крупнейших больниц, которые занимаются лечением пациентов с ковидом, опубликовали открытое письмо «противникам вакцинации» от коронавируса. Одним из его адресатов была Мария Шукшина. В ответ она заявила, что выступает не против самой вакцинации, а против того, как она реализуется.
2021-11-25T00:06:51+03:00
2021-11-25T00:06:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2941394-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:06, 25 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…