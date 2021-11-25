Парламент Молдавии рассмотрит сегодня вопрос о выделении средств для оплаты долга «Газпрому»

В понедельник российская компания пригрозила отключить газ республике, если в течение двух суток не будет уплачен текущий платеж. Ультиматум должен был истечь в среду вечером. Однако, Кишинев попросил об отсрочке, пообещав полностью погасить долги в ближайшую пятницу. «Газпром» на это согласился. Решение принято в виде исключения, — сообщил «Эху Москвы» официальный представитель концерна Сергей Куприянов.

Ранее Куприянов отмечал, что одним из условий при заключении нового контракта была выплата платежей в срок.

На данный момент Молдавия не погасила долг перед «Газпромом» за российский газ в размере 74 миллионов долларов.