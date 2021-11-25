Апелляционный суд во Владимирской области сегодня рассмотрит жалобу Навального на решение по одному из его исков

Оппозиционер не согласен с решением первой инстанции, которая отказалась признать незаконным запрет адвокатам проносить гаджеты с собой на территорию тюрьмы. С жалобой на это Навальный обращался во владимирский суд дважды, но оба иска там отклонили. За то время, пока политик находился в областной колонии № 3, адвокаты, по их словам, посещали его практически каждый день. Защитникам ни разу не удалось пронести с собой технику, которая бывает нужна в работе. В качестве доказательства своей правоты Навальный приводит решение Верховного суда России, в котором запрет признается недействующим, а адвокатам разрешается приносить на встречу с подзащитными телефоны и ноутбуки. В сентябре Владимирский областной суд уже отклонил апелляцию по одному из исков.

Алексей Навальный за время тюремного заключения подал уже несколько исков против ФСИН. Один из последних поступил в суд на прошлой неделе.