Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве

Сегодня следователь вручил экс-чиновнику постановление о привлечении его к ответственности по экономическим преступлениям. Подробности расследования пока неизвестны. Однако адвокат Сергея Фургала уточнил агентству «РИА Новости», что мошенничество связано со сферой кредитования. Летом этого года газета «Коммерсант» сообщала, что Фургал фигурировал в деле о предполагаемом преступном сообществе бизнесменов. Они имели отношение к группе компаний из Хабаровского края и брали кредиты на миллиарды рублей.

Деньги в результате были похищены. Сын Сергея Фургала Антон написал в своих соцсетях, что его отец свою вину не признает. Бывший губернатор Хабаровского края отрицает причастность и к ранее предъявленным ему обвинениям. Его арестовали летом прошлого года по подозрению в убийствах бизнесменов, покушении на них и незаконном приобретении оружия. Он уже полтора года находится в московском СИЗО. В самом регионе проходили акции в поддержку бывшего главы края.

В середине ноября Верховный суд постановил, что рассмотрение дела Фургала будет проходить в Московской области с участием присяжных.