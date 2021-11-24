Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку

Она занимала эту должность меньше одного дня. Андерссон объяснила, что сделала это после решения партии «зелёных» покинуть правительство.

«Партия «зеленых» объявила, что больше не желает быть частью правительства. Каждая партия должна делать свой собственный выбор. Коалиционное правительство должно уйти в отставку, если какая-либо партия решит покинуть правительство. Хотя ситуация в парламенте не изменилась, нужно проголосовать еще раз. Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности», — сказала она.

Выход сестринской партии из коалиции в Швеции автоматически означает отставку премьера. Несмотря на то, что расклад сил в парламенте не поменялся, Магдалена Андерссон может вновь претендовать на кресло премьера.

Андерссон сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только её Социал-демократическая рабочая партия.