Новое правительство Германии готово вести диалог с Россией

Как говорится в коалиционном соглашении, «германо-российские отношения глубоки и многогранны. Россия к тому же является важным международным игроком». При этом в тексте отмечается, что Берлин будет уважать интересы своих европейских партнеров и стремиться выстраивать отношения с Москвой с учетом этих аспектов.

Сегодня кандидат в канцлеры Олаф Шольц сообщил, что правящая коалиция в составе социал-демократов, «Зеленых» и «Свободных демократов» сформирована, коалиционное соглашение будет одобрено партиями в течение 10 дней.