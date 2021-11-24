Readovka: В ресторане Моргенштерна прошла проверка после обвинений со стороны главы СК Александра Бастрыкина

Телеграм-канал Readovka сообщает о проверке, которая прошла в ресторане рэп-исполнителя Моргенштерна на Большой Дмитровке после обвинений со стороны главы СК Александра Бастрыкина. По данным источника оказалось, что в баре торговали нелегальным алкоголем, а у самого заведения отсутствовала лицензия. Ресторан временно закрыли. Кроме того, по данным Readovka, музыкант все же покинул Россию, несмотря на заверение его менеджера. В распоряжении телеграм-канала оказалось видео из поезда «Ласточка», на котором сегодня утром Моргенштерн вместе с женой и охранниками отправился в Минск.

Напомним, вчера Бастрыкин обвинил исполнителя в торговле наркотиками в соцсетях. После этого появились предположения, что Моргенштерн планирует эмигрировать из России. Его концертный директор Владимир Шавгулидзе утверждает, что музыкант уехал в Белоруссию на частный корпоратив и должен уже послезавтра быть в Москве на концерте. Однако ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие к шоумену, полагают, что из Белоруссии артист может уже не вернуться, а эмигрировать в Европу.