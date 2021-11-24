Газета «Коммерсант» сообщает об аресте Олега Кислова — начальника военного полигона Капустин Яр, с которого запускались первые советские баллистические ракеты. Он проходит фигурантом уголовного дела о пропаже 300 тонн принадлежавшего Минобороны топлива. Генерал-майор стал обвиняемым во взяточничестве благодаря показаниям своего подчиненного, полковника Алексея Прудникова: он признался, что передал топливо коммерсантам за взятку порядка 2 млн руб., а затем поделился вознаграждением с командиром, а также рассказал о еще двух эпизодах коррупции начальника. Знакомые офицера говорят, что полугодовое содержание под стражей стало для него «невыносимым» и он был готов назвать кого угодно ради свободы, которую и получил. Сегодня гарнизонный военный суд Москвы освободил его из-под стражи и перевел под домашний арест.