В Словакии с завтрашнего дня вводится локдаун и режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Жителям страны запретят выход из дома в ночное время, отменяются общественные мероприятия, закроются кафе и рестораны. Не будут работать магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Прогулки разрешены лишь в пределах территории административного района проживания. Ограничения продлятся две недели. Режим ЧС рассчитан на 90 дней. Отмечается, что школы пока закрываться не будут. Жителям страны также не запрещен выезд из Словакии.
2021-11-24T22:41:24+03:00
2021-11-24T22:41:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:41, 24 ноября 2021
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