В Словакии с завтрашнего дня вводится локдаун и режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Жителям страны запретят выход из дома в ночное время, отменяются общественные мероприятия, закроются кафе и рестораны. Не будут работать магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Прогулки разрешены лишь в пределах территории административного района проживания. Ограничения продлятся две недели. Режим ЧС рассчитан на 90 дней. Отмечается, что школы пока закрываться не будут. Жителям страны также не запрещен выезд из Словакии.