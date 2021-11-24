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22:40, 24 ноября 2021

Депутат Анатолий Выборный призвал не упоминать должности виновников резонансных ДТП

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный на фоне смертельного ДТП с участием майора СК призвал не упоминать должности виновников резонансных ДТП. По его мнению, это может привести к ухудшению репутации организации и ее порядочных сотрудников, передает интернет-издание Газета.ру.

Как сообщал ранее телеграм-канал SHOT, в Тюмени прошлой ночью пьяный майор юстиции Павел Шадрин насмерть сбил на большой скорости двух дорожных рабочих. В пресс-службе областного управления СКР подтвердили интернет-изданию Znak.com, что виновником ДТП стал их сотрудник. Возбуждено уголовное дело.


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