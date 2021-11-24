Президент Владимир Путин сообщил, что принял участие в испытании назальной вакцины от коронавируса на следующий день после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт». Путин отметил, что неприятных ощущений после назальной вакцины не почувствовал.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путину ввели назальную вакцину в виде жидкости, а не порошка. Песков подтвердил, что никаких побочных эффектов у Путина не было.

Как сообщил сегодня глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от коронавируса в виде назального спрея – это второй компонент «Спутник V». Препарат не сможет заменить инъекционную вакцину, он будет использоваться для дополнительной защиты. Сегодня же Гинцбург сообщил о поступлении денег на исследование препарата.

