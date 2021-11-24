Министерство торговли США ввело санкции в отношении Московского физико-технического института

Причиной, как пояснили в ведомстве, стала разработка МФТИ военной продукции для военного заказчика. Теперь американским поставщикам будет необходимо получать специальное разрешение, если они захотят продать вузу некоторые технологии и оборудование.

Социолог, философ, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин сказал в эфире «Эха Москвы», что это будет влиять на конкретные контракты.

В самом МФТИ выразили удивление решением официальных властей США. Ректор института Дмитрий Ливанов отметил, что заказчиками фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза являются многие коммерческие и государственные компании, как в России, так и по всему миру. Он выразил надежду, что наложенные ограничения не помешают МФТИ сотрудничать в академической сфере с университетами и научными институтами США.

