Команда расследователей Conflict Intelligence Team нашла очередные видеозаписи с передвижением российской техники к украинской границе. На записях специалисты нашли танки, артиллерийские установки, машины с боеприпасами к ним, тяжелые огнеметные системы. При этом некоторое оборудование принадлежит дивизиям, чью технику уже видели во время движения к границе с Украиной. Очередные свидетельства переброски российских войск расследовательская группа Conflict Intelligence Team собрала в интернете, где очевидцы публиковали видео с запечатленным на них вооружением.

Аналитики назвали количество свозимой к приграничной территории техники настораживающим, но отметили, что опасений в военном вторжении на Украину и дальнейшей оккупации ее территорий не разделяют. Происходящее отнесли либо к учениям Боевого армейского резерва, либо к перевооружению действующих частей. Однако последний вариант считается маловероятным, так как концентрация вооруженных сил у границы может к зиме стать максимальной с 2015 года, если текущий темп переброски войск сохранят.

США и Европа ранее выражали беспокойство из-за наращивания вооруженных сил у российско-украинской границы. В Кремле считают, что пока военные перемещаются по территории своей страны, другие государства это не касается.