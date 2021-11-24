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21:34, 24 ноября 2021

Росздравнадзор поручил своим территориальным органам искать противников вакцинации и передавать их данные в СК

Росздравнадзор поручил своим территориальным органам искать противников вакцинации, в том числе среди медиков, и передавать их данные в СК и прокуратуру. Тех, кто распространяет ложную информацию о прививках от коронавируса, будут искать с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и социальных сетей. Об этом сообщила Интерфаксу пресс-служба ведомства. Там не уточнили количество уже поданных заявлений, отметив, что оно станет известно после анализа данных, поступивших из регионов.

В начале ноября об инициативе Росздравнадзора сообщал «Медвестник» со ссылкой на соответствующее письмо ведомства.


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