Ректор МГУ Виктор Садовничий отстранил от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации

Он отметил, что такая мера принимается на первый раз, о дальнейших мерах руководство вуза еще подумает, — цитирует ректора агентство ТАСС. Хуже всего, по словам Садовничего, ситуация обстоит на трех факультетах, где до ста противников вакцинации. Отметим, что для студентов в университете обязательную вакцинацию пока не вводили.