Ректор МГУ Виктор Садовничий отстранил от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации

Он отметил, что такая мера принимается на первый раз, о дальнейших мерах руководство вуза еще подумает, — цитирует ректора агентство ТАСС. Хуже всего, по словам Садовничего, ситуация обстоит на трех факультетах, где до ста противников вакцинации. Отметим, что для студентов в университете обязательную вакцинацию пока не вводили.
2021-11-24T21:33:18+03:00
2021-11-24T21:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 24 ноября 2021
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