США ввели санкции против Московского физико-технического института

По данным Минторга страны, МФТИ разрабатывает военную продукцию для военных заказчиков. Принятые меры означают, что американским поставщикам будет необходимо получать специальные лицензии для продажи вузу некоторых технологий и оборудования. МФТИ является одним из ведущих технических вузов России. Он регулярно входит в авторитетные рейтинги лучших университетов мира.