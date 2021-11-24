США ввели санкции против Московского физико-технического института

По данным Минторга страны, МФТИ разрабатывает военную продукцию для военных заказчиков. Принятые меры означают, что американским поставщикам будет необходимо получать специальные лицензии для продажи вузу некоторых технологий и оборудования. МФТИ является одним из ведущих технических вузов России. Он регулярно входит в авторитетные рейтинги лучших университетов мира.
2021-11-24T21:32:52+03:00
2021-11-24T21:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 24 ноября 2021
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