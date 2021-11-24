Футболисты московского «Спартака» обыграли итальянский «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Спартак» вышел на первое место в группе, «Наполи» находится на второй позиции.
2021-11-24T21:11:52+03:00
2021-11-24T21:11:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2941348-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:11, 24 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…