Начавшийся сегодня в Москве снегопад затруднил работу аэропорта «Домодедово»

Воздушная гавань периодически закрывает взлетно-посадочные полосы для очистки снега, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что видимость в районе «Домодедово» составляет 500 метров, идет снег, который сопровождается боковым ветром. Согласно порталу «Яндекс.Расписания», сейчас в «Домодедово» отменено два рейса и еще 15 задержаны. Некоторые самолеты перенаправляют в другие московские аэропорты, в том числе, во «Внуково», однако, и там происходят задержки и отмены. Улучшение метеоусловий ожидаются после 10 вечера.
2021-11-24T21:04:44+03:00
2021-11-24T21:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 24 ноября 2021
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