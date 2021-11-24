Начавшийся сегодня в Москве снегопад затруднил работу аэропорта «Домодедово»

Воздушная гавань периодически закрывает взлетно-посадочные полосы для очистки снега, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что видимость в районе «Домодедово» составляет 500 метров, идет снег, который сопровождается боковым ветром. Согласно порталу «Яндекс.Расписания», сейчас в «Домодедово» отменено два рейса и еще 15 задержаны. Некоторые самолеты перенаправляют в другие московские аэропорты, в том числе, во «Внуково», однако, и там происходят задержки и отмены. Улучшение метеоусловий ожидаются после 10 вечера.