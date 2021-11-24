Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет

Препарат под названием «Спутник М», как ожидается, поступит в гражданский оборот в конце декабря. Сегодня же президент Владимир Путин призвал подумать о создании вакцины для детей от двух лет.

Историк, писатель, профессор «Свободного университета» в Москве Сергей Медведев сказал в эфире «Эха Москвы», что в советское время школьникам всегда делали прививки, и это было нормально.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, подростков будут прививать с согласия родителей или с их собственного разрешения, если им больше 15 лет.