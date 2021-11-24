Президент Владимир Путин сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса

В ходе совещания с членами правительства он рассказал, что для ревакцинации использовался препарат в виде порошка. Между тем, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже уточнил, что Путин имел в виду, что речь идет о жидкости. По словам Пескова, назальную вакцину Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт». Никаких побочных эффектов, температуры у главы государства не было, — добавил Песков.
2021-11-24T21:03:06+03:00
2021-11-24T21:03:06+03:00
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21:03, 24 ноября 2021
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