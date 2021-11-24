Конституционный суд Польши признал несоответствующий конституции страны часть Европейской конвенции по правам человека

Речь идет о положении, которое наделяет ЕСПЧ полномочиями оценивать законность выборов судий конституционных судов отдельных государств. Рассмотрение данного вопроса инициировал генпрокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро после того, как ЕСПЧ постановил, что республика нарушила положение в отношении права на справедливое судебное разбирательство при рассмотрении одного из дел.
2021-11-24T20:38:50+03:00
2021-11-24T20:38:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2941338-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:38, 24 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…