Конституционный суд Польши признал несоответствующий конституции страны часть Европейской конвенции по правам человека

Речь идет о положении, которое наделяет ЕСПЧ полномочиями оценивать законность выборов судий конституционных судов отдельных государств. Рассмотрение данного вопроса инициировал генпрокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро после того, как ЕСПЧ постановил, что республика нарушила положение в отношении права на справедливое судебное разбирательство при рассмотрении одного из дел.