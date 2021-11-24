В Германии сформирована правящая коалиция

Договор заключили три партии. Об этом сказал член Социал-демократической партии Олаф Шольц, который вскоре займет пост канцлера. Договор распределяет министерские портфели, а также описывает аспекты внутренней и внешней политики, сценарий борьбы с климатическими изменениями, методы противодействия пандемии коронавируса.

