Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для подростков от 12 до 17 лет

Она называется «Спутник М». Об этом сообщил замглавы центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Ранее сегодня о предстоящей регистрации сообщила на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, подростков будут прививать с согласия родителей или с их собственного разрешения, если им уже больше 15 лет. Ожидается, что гражданский оборот вакцины поступит в конце декабря.
2021-11-24T20:38:06+03:00
2021-11-24T20:38:06+03:00
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20:38, 24 ноября 2021
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