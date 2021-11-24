Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для подростков от 12 до 17 лет

Она называется «Спутник М». Об этом сообщил замглавы центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Ранее сегодня о предстоящей регистрации сообщила на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, подростков будут прививать с согласия родителей или с их собственного разрешения, если им уже больше 15 лет. Ожидается, что гражданский оборот вакцины поступит в конце декабря.