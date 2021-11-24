Первая женщина-премьер Швеции Магдалена Андерссон ушла в отставку спустя всего несколько часов после избрания на этот пост. Это произошло после того, как партия «Зеленых» покинула правительство из-за провала проекта бюджета в парламенте, — передает шведская радиостанция Radio Sweden. 54-летняя лидер Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон должна была заменить на посту главы правительства Стефана Левена, который был освобожден от этой должности 10 ноября и теперь возглавляет переходное правительство. Ранее Андерсон говорила, что не уйдет в отставку, если бюджет не пройдет голосование.
2021-11-24T20:04:57+03:00
2021-11-24T20:04:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2941328-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 24 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…