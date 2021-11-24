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20:04, 24 ноября 2021

Первая женщина-премьер Швеции Магдалена Андерссон ушла в отставку спустя всего несколько часов после избрания

Первая женщина-премьер Швеции Магдалена Андерссон ушла в отставку спустя всего несколько часов после избрания на этот пост. Это произошло после того, как партия «Зеленых» покинула правительство из-за провала проекта бюджета в парламенте, — передает шведская радиостанция Radio Sweden. 54-летняя лидер Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон должна была заменить на посту главы правительства Стефана Левена, который был освобожден от этой должности 10 ноября и теперь возглавляет переходное правительство. Ранее Андерсон говорила, что не уйдет в отставку, если бюджет не пройдет голосование.


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