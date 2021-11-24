Миллиардер Роман Абрамович выиграл суд по делу о клевете на него в книге «Люди Путина»

В ходе процесса 9 утверждений в произведении британской журналистки Кэтрин Белтон в адрес российского бизнесмена были признаны ложными. Речь в них в основном идет о том, что Роман Абрамович находится под контролем президента Владимира Путина и выполняет поручения по всему миру. Якобы именно по его указанию миллиардер купил футбольный клуб «Челси», а также переехал в Нью-Йорк. Во всех случаях причиной стало желание получить влияние, в том числе на семью бывшего президента США Дональда Трампа.

Приведенные в книге утверждения были признаны порочащими честь и достоинство, несмотря на позицию защиты, которая пыталась доказать, что это мнение автора, и она может его высказывать. Однако было установлено, что читателей намерено вводят в заблуждения, преподнося личные домысле как факты. Представитель миллиардера решение поддержал и отметил, что надеется на исправление текста книги «Люди Путина» в ближайшее время. В ней говориться о захвате ключевых российских компаний силовиками, приближенными к Владимиру Путину. Со ссылкой на анонимные источники расследование показывает, как это происходило и работает.

Абрамович не единственный, у кого возникли претензии к произведению. Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман и председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен добились внесение изменений в тест книги. В частности, в тот фрагмент, в котором утверждалось об их связях с КГБ.

При этом в сегодняшнем решении суда не уточняется, какое наказание предусмотрено, если признанные ложными в отношении Романа Абрамовича утверждения не будут исправлены.