CIT нашла в соцсетях новые видео с передвижением российской военной техники в областях, граничащих с Украиной

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team нашла в соцсетях новые видео с передвижением российской военной техники в областях, граничащих с Украиной. В частности, она замечена в районе железнодорожных станциях «Масловка» и «Мичуринск» в Воронежской области. Аналитики отмечают, что к границам сводится техника в настораживающем количестве, что лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей. Исследователи также обнаружили видеозапись о прибытии российских войск в Крым. Отмечается, что одна из дивизий участвовала в 2008 году в войне с Грузией.

При этом эксперты группы не согласились с утверждением агентства Bloomberg, которое писало о крупнейшем с советских времен призыве резервистов и называло это признаком готовящейся оккупации территории Украины. По мнению Conflict Intelligence Team, скорее всего, речь идет об учениях боевого армейского резерва страны, которые проходили в Южном военном округе и начались в понедельник в Западном. Ранее в Москве заявляли, что передвижение российских войск по своей территории не угрожает соседним странам.

