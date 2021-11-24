Армянская оппозиция требует обнародовать содержание переговоров властей с Азербайджаном

Армянская оппозиция проводит митинг в центре Еревана с требованием обнародовать содержание переговоров, которые власти ведут с Азербайджаном. Этим утром участники «Освободительного движения» заблокировали поезда на одной из станций ереванского метро. Акции протеста с требованием придать огласке положения готовящегося документа о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном проводятся уже третий день. Ранее премьер Никол Пашинян сообщил, что от Москвы получено предложения о начале этого процесса и готов их утвердить.
2021-11-24T19:34:38+03:00
2021-11-24T19:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 24 ноября 2021
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