Армянская оппозиция требует обнародовать содержание переговоров властей с Азербайджаном

Армянская оппозиция проводит митинг в центре Еревана с требованием обнародовать содержание переговоров, которые власти ведут с Азербайджаном. Этим утром участники «Освободительного движения» заблокировали поезда на одной из станций ереванского метро. Акции протеста с требованием придать огласке положения готовящегося документа о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном проводятся уже третий день. Ранее премьер Никол Пашинян сообщил, что от Москвы получено предложения о начале этого процесса и готов их утвердить.