Москва этим вечером на фоне начавшегося снегопада встала в десятибалльных пробках

Об этом сообщает профильный сервис «Яндекса». Движение затруднено по всему Садовому кольцу и большей части бульваров, загружено Третье транспортное кольцо, ряд центральный улиц и набережных, частично МКАД. Средняя скорость движения сейчас составляет 27 километров в час. Увеличилось число мелких аварий, — сообщили в департаменте транспорта. Там также обратили внимание, что на ряде участков ведется ремонт, поэтому движение на них ограничено. Пиковая загруженность может сохраниться до восьми вечера, Дептранс попросил водителей отложить поездки на более позднее время.
2021-11-24T19:06:08+03:00
2021-11-24T19:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:06, 24 ноября 2021
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