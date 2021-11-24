Три партии, формирующие правительство ФРГ, представили коалиционный договор

Социал-демократическая партия Германии, «Союз 90-х/Зеленые» и Свободная демократическая партия в ходе предварительных консультаций приняли решение о формировании правительства. Программной основой деятельности исполнительной власти на ближайшие четыре года должен был стать коалиционный договор. Более двух месяцев он обсуждался в 22 рабочих группах, составленных из представителей трех партий.

Главными спорными пунктами были финансовая и климатическая политика, а также распределение постов нового кабинета.

В нем будет всего семнадцать кресел — на одно больше, чем ранее. Семь постов в кабинете отойдут к Социал-демократической партии Германии, которая победила на выборах в бундестаг. Это министерства внутренних дел, обороны, здравоохранения, труда и социальной жизни, экономического сотрудничества, а также новое министерство строительства и жилья. Кроме того, канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц. Свободная демократическая партия получит министерства финансов, транспорта, юстиции, а также образования и науки. Лидер партии Кристиан Линднер станет новым министром финансов.

«Зеленые» займут кресла министерства экономики и защиты климата, экологии и защиты потребителей, а также министерства иностранных дел. Кроме того, из этой партии будет избран вице-канцлер.

Коалиционный договор должен быть одобрен партийными съездами. В начале декабря кандидатура Олафа Шольца будет представлена на голосование в бундестаге.