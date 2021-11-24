Роспотребнадзор Ленинградской области предложил ввести обязательную вакцинацию для пожилых и подростков

Ранее схожие меры приняли в Петербурге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал изучить предложение главного санитарного врача региона Ольги Историк уже этим вечером. По сообщению ТАСС на заседании правительства она сказала, что изменения в постановлении об обязательной вакцинации, которые подготовили в ведомстве, затронут всех жителей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями, за исключением тех, кто получит медотвод от прививки. Также в постановление планируют включить подростков и студентов. Сейчас в Ленинградской области действует режим самоизоляции для пожилых жителей, а работодателям рекомендовали перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим. Кроме того, региональная администрация обязала предприятия привить от коронавируса весь персонал, за исключением переболевших КОВИД-19 в течение полугода и тех, кто получил медотвод. Отказники должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые трое суток или перейти на удалёнку.

По словам губернатора региона, вводить новые ограничительные меры в Ленинградской области не планируют.