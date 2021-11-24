США вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института

Министерство торговли Соединенных Штатов считает российский вуз юридическим лицом, являющимся конечным военными пользователем. Учреждение внесли сегодня в специальный реестр американского правительства. В нем указаны организации, компании и ведомства, которые сотрудничают с вооруженными силами своего государства. Включение в перечень означает, что ряд товаров США нельзя продавать таким юридическим лицам, так как технологии могут быть переданы военным. В частности, в отношении Московского физико-технического института также будет действовать отказ на экспортные заявки, касающиеся всех находящихся под контролем из соображений национальной безопасности предметов. Под санкции попали также еще несколько компаний из Китая и Пакистана.

В прошлом году США ужесточили ограничения, расширив понимание военного использования. В него теперь включены полиция, Национальная гвардия, а также любое лицо или организация, чьи действия направленны на поддержку такого применения товара.

Ранее США внесли более сотни китайских и российских организаций в перечень экспортных ограничений. Среди них Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова, Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л.Духова, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.