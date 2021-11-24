В Германии достигнуто соглашение о коалиционном правительстве

В него войдут социал-демократы, «зеленые» и «Свободные демократы». Новым канцлером станет член СДПГ Олаф Шольц. Как ожидается, процедура его избрания состоится примерно через две недели, не позднее 8 декабря. Сопредседатель «зеленых» Анналена Бербок, которая ранее неоднократно выступала против строительства газопровода «Северный поток – 2», как передает Шпигель, получит пост министра иностранных дел. Глава «Свободных демократов» Кристиан Линднер станет новым министром финансов.
2021-11-24T18:36:23+03:00
2021-11-24T18:36:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:36, 24 ноября 2021
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