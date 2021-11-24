Минздрав внес в Госдуму поправки о крупных штрафах за торговлю поддельными медицинскими документами

За распространение в СМИ или интернете таких предложений граждан предлагается наказывать на суммы от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 до 500 тысяч; юридические лица — от 500 тысяч до миллиона. Одновременно предлагается смягчить ответственность за повторное распространение «под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации».
2021-11-24T18:36:02+03:00
2021-11-24T18:36:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:36, 24 ноября 2021
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