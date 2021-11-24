В московском Доме кино сегодня простились с актрисой Ниной Руслановой

В фойе Большого зала Центрального дома кинематографистов с утра собралось несколько десятков человек, среди которых как те, кто работал с Ниной Руслановой бок о бок на сцене и в кадре, так и поклонники народной артистки России. Некоторые пришедшие, знавшие ее лично, выступили со словами соболезнования и рассказали о времени, проведенном вместе с ней. По их словам, актриса театра и кино обладала особенным даром и делилась советами по актерскому мастерству. У Руслановой была непростая судьба: первые годы жизни будущая артистка провела в детском доме, но уже через несколько лет оказалась на сцене театра. С тех пор она успела полюбится многим и обзавестись многочисленными поклонниками по всей стране. Уроженец Дагестана Бадрутдин Абдулагатов, который пришел на сегодняшнюю церемонию, не перестал следить за творчеством Нины Руслановой и после переезда в Москву.

Больше всего среди тех, кто пришел сегодня проводить актрису в последний путь, представителей старшего поколения — давних поклонников Руслановой. Пенсионерка Альбина Салокубова приехала на церемонию, несмотря на пандемию и холодную погоду.

Как выяснили журналисты, причиной смерти актрисы стал ковид. После заражения вирусом Русланова отказывалась от госпитализации. Уже после того, как ее состояние ухудшилось, народную артистку все же увезли в больницу. Но врачи спасти ее не смогли. Из Дома кино закрытый гроб выносили под овации и крики «браво».

Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.