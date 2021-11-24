СМИ сообщают о документах, в которых политиков и бизнесменов из окружения князя Монако обвиняют в коррупции

В отношении ряда политиков и бизнесменов из окружения князя Монако массово распространяются статьи и документы, в которых они обвиняются в коррупции и незаконных махинациях, сообщают некоторые европейские издания.

Вип-персон, близких к князю Альберу II — среди них председатель Верховного суда и министр иностранных дел Княжества — обвиняют в противозаконных действиях, которые они совершают, пользуясь своим социальным и финансовым статусом, а также влиянием в различных деловых и политических инстанциях. Как пишет бельгийский портал soirmag , начиная с середины прошлого месяца на электронные почтовые адреса и самые различные текстовые мессенджеры некая группа анонимов рассылает потенциальным ньюзмейкерам Монако и Ниццы регулярные послания с гиперссылками, ведущими на сайт Les Dossier du Rocher. Там, указывает издание, изобличающие представителей монакской элиты документы, будто бы, неоспоримо доказывают их вину. Предварительное расследование, пишет soirmag , позволило определить, что сайт зарегистрирован в США — в штате Аризона — а еще более десятка имеющих к нему прямое отношение подставных компаний действуют из юрисдикций Индии, Исландии и России.

Именно в Россию, если верить немецкому таблоиду Билд, с сайта Les Dossier du Rocher идет, “ самый горячий след ложной информации, хлынувшей на журналистов” самых разных западных СМИ". — Автор публикации напоминает, что Монако уже несколько десятилетий пользуется большой популярностью у сверхбогатых россиян, князь Альбер поддерживает близкие отношения с президентом Путиным, а главный футбольный клуб Княжества находится в руках российского олигарха.

В интервью Monaco Matin Альбер резко осудил направленную против него и близкой к нему политической и бизнес-элиты, «кампанию клеветы, слухов и дезинформации». Обозреватель soirmag полагает, что массированные анонимные атаки направлены на дестабилизацию властных структур Монако в преддверии новых назначений и перестановок в правительстве, о которых князь Альбер II должен объявить в конце текущего месяца.

Бильд отмечает, что ближайшие планы князя Монако связаны с восстановлением репутации государства и превращением его из налоговой гавани в привлекательное убежище для стартапов, «дружественным к экологии и чистым — во всех отношениях».