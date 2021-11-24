В Кремле назвали аргументированным заявление Николая Патрушева о том, что на Украине в любой момент «может полыхнуть»

В Кремле назвали аргументированным заявление секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о том, что на Украине в любой момент «может полыхнуть». Руководитель Совета безопасности обладает информацией, анализирует ее и «моделирует различные сценарии», — сказал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Патрушев заявил в интервью «Аргументам и фактам», что Украина фактически оказалась под протекторатом Запада – экономика страны разрушена, а общество доведено до бесправия, и в стране «в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах». Стоит напомнить, что Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину.