Из-за повышенного спроса на лекарства в аптеках может возникнуть дефицит препаратов от коронавируса и гриппа

Из-за повышенного спроса на лекарства на фоне сезонного роста заболеваемости в российских аптеках может возникнуть дефицит препаратов от коронавируса и гриппа. Об этом пишет сегодня газета Коммерсант.

Уже сейчас в некоторых регионах наблюдаются перебои с поставками препаратов, цены на которые выросли на 5–10%. Аптечные сети переадресуют вопросы к производителям лекарств. Но эксперты полагают, что ритейлерам просто невыгодно создавать запасы. В распоряжении «Коммерсанта» оказалось письмо, где организация Общественная потребительская инициатива сообщает Росздравнадзору, что может повториться прошлогодняя ситуация с нехваткой в аптеках некоторых регионов препаратов от COVID, гриппа и простуды. Аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости, констатируют в организации. По словам председателя Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, нехватка лекарств «подогревает цены».

Ситуация усугубляется тем, что 80% аптек продолжают свободно продавать рецептурные препараты — Росздравнадзор попросили принять меры по пресечению ситуации. В самом ведомстве на запрос «Ъ» не ответили. В рекомендации Минздрава по лечению COVID входят, в частности, Фавипиравир, Парацетамол, Умифеновир, Апиксабан, Ривароксабан. В ОПИ утверждают, что в некоторых аптеках уже начались перебои с поставками отдельных лекарств, прежде всего рекомендованных Минздравом. Цены на ряд востребованных препаратов, не входящих в перечень жизненно важных, выросли в январе-июне в среднем на 25%. Если раньше разница между отпускными ценами производителей и оптовыми ценами дистрибуторов составляла 5–10%, то сейчас по некоторым позициям, не включенным в перечень жизненно необходимых, она может достигать 25%, соглашается источник «Коммерсанта» среди фармритейлеров. При этом недостаток препаратов со стороны поставщиков наблюдается по единичным позициям, включая антибиотики. Но это пока заметили не все участники рынка.

Эксперты считают, что повышение цен со стороны производителей — объективный фактор, который обеспечивает лишь треть от динамики роста. В то же время, фармритейлеры уже второй год, несмотря на пандемию, не увеличивают запасы препаратов, особенно из перечня жизненно важных, маржинальность реализации которых снижена из-за предельных наценок.

Эксперты, порошенные газетой «Коммерсант» полагают, что вмешательство Росздравнадзора в части усиления контроля за безрецептурным отпуском лекарств поможет хотя бы снизить давление на рынок, где существенно вырос спрос.